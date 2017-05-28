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Курс доллара на сегодня, 28 мая 2017: рубль ослабнет в конце года - прогноз Кудрина

Опубликовано 28.05.17 10:35 Курс доллара на сегодня, 28 мая 2017: рубль ослабнет в конце года - прогноз Кудрина

Курс валют на сегодня, 28 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 мая 2017 составляет 56,75 руб., курс евро на сегодня - 63,66 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дал Алексей Кудрин

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин спрогнозировал ослабление рубля к концу 2017 года. Председатель совета фонда Центра стратегических разработок считает, что за доллар в конце текущего года могут давать чуть больше 60 рублей, о только при условии сохранения ужшкммт текущих цен на нефть.

По слова Кудрина, если нефтяные котировки сохранятся на уровне 56-57 долларов за баррель, то "рубль немножко ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар". В свою очередь, глава ЦСР посоветовал быть готовыми к тому, что цены на "черное золото" вновь могут серьезно упасть.

"Цены будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55", - цитирует Кудрина РИА Новости.
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