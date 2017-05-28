Курс доллара на сегодня, 28 мая 2017: рубль ослабнет в конце года - прогноз Кудрина

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 мая 2017, ЦБ РФ
Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 мая 2017 составляет 56,75 руб., курс евро на сегодня - 63,66 руб.
Прогноз курса доллара на 2017 год в России дал Алексей Кудрин
Экс-министр финансов России Алексей Кудрин спрогнозировал ослабление рубля к концу 2017 года. Председатель совета фонда Центра стратегических разработок считает, что за доллар в конце текущего года могут давать чуть больше 60 рублей, о только при условии сохранения ужшкммт текущих цен на нефть.
По слова Кудрина, если нефтяные котировки сохранятся на уровне 56-57 долларов за баррель, то "рубль немножко ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар". В свою очередь, глава ЦСР посоветовал быть готовыми к тому, что цены на "черное золото" вновь могут серьезно упасть.
"Цены будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55", - цитирует Кудрина РИА Новости.