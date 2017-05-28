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Российский фильм "Теснота" получил премию в Каннах (ВИДЕО)

Опубликовано 28.05.17 10:25 Российский фильм "Теснота" получил премию в Каннах (ВИДЕО)

Картина Кантемира Балагова участвовала в программе "Особый взгляд".

Картина российского режиссера Кантемира Балагова под названием "Теснота" получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI на Каннском кинофестивале. Фильм участвовал в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе, а председателем жюри была известный американский кинокритик Алиса Саймон.

"Теснота" является полнометражным дебютом Балаева. Действие картины происходит в Нальчике, а в центре сюжета оказывается история местной еврейской семьи. Режиссер отметил, что в основу легла история, которую он слышал от отца, а ужшкммт затем от очевидцев.

"В конце 90-х в Нальчике похищают молодого человека и его невесту, евреев по национальности, и требуют у семьи огромный выкуп. Настолько огромный, что семье приходится продать бизнес и обратиться за помощью к еврейской диаспоре", - цитирует Балагова ТАСС.

"Тема очень важна для многонационального Северного Кавказа, но совершенно не отрефлексирована в кино. Мы попытались показать жизнь еврейской диаспоры в Нальчике, показать разность менталитетов - русского, кавказского, еврейского", - добавил режиссер, пояснив, что он старался сделать так, чтобы у зрителя абсолютно все вызывало ощущение тесноты: свет, звук, монтаж, "чтобы внутри кадра было тесно".
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