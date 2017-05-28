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Павел Дуров рассказал, что его почту пытались взломать "правительственные хакеры"

Опубликовано 28.05.17 10:18 Павел Дуров рассказал, что его почту пытались взломать "правительственные хакеры"

По словам основателя "ВКонтакте" Дуров, для него этот факт не стал сюрпризом.

По словам основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова, техническая поддержка Google предупредила его о том, что его почту на сервисе Gmail, возможно, пытались взломать "связанные с государством хакеры". При этом в Google заявили, что подобные случаи происходят менее чем с 0,1% от всех пользователей сервиса.

"Мы не можем сообщить, что именно выдало попытку взлома, поскольку хакеры об этом узнают и сменят тактику. Если их попытки ужшкммт окажутся успешными, они смогут получить доступ к вашим данным, а также каким-то образом использовать ваш аккаунт", - написали представители техподдержки.

Дуров заявил, что произошедшее не стало для него сюрпризом.

"Google говорит, что правительственные хакеры пытаются меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важных вещей, но почему-то меня это не удивляет", - написал он в Twitter

Попытка взлома почты Павла Дурова произошла вскоре после того, как Роскомнадзор направил в адрес Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
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