Гороскоп на сегодня, 28 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 28 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов сегодня повышается риск опозданий. Будьте внимательнее, работая с документами. Представителям этого знака сегодня не стоит полагаться на суждения коллег. Будьте осмотрительнее, подбирая помощников: не все из них будут отличаться честностью и исполнительностью. Нежелательно обращаться к врачу: вам могут поставить неверный диагноз или направить не к тому специалисту.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам сегодня ужшкммт придётся полагаться прежде всего на себя. Самые преданные и любимые люди могут проявить безответственность, уйти от ответа или впутать вас в интригу. Возможен мелкий обман со стороны ребёнка, родственника, коллеги по работе или объекта симпатий. Вашим уязвимым местом может стать материальная заинтересованность, именно она способна заставить вас принять желаемое за действительное.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам сегодня не стоит планировать будущее, давать обещания, подписывать важные документы. Вы можете пойти в ложном направлении из-за недостатка информации или неспособности ясно мыслить. В вашем доме, возможно, воцарится непонятная атмосфера, чреватая обманом или скрытыми конфликтами. Домочадцы могут утаивать от вас важные сведения. Это неподходящий момент для начинаний, в том числе для операций с недвижимостью.

Гороскоп на сегодня, Рак

Сегодня любые полученные Раками сведения могут оказаться неверными или неточными. Астрологи рекомендуют быть особенно внимательными, имея дело с подозрительными людьми и сомнительными информационными источниками. Не стоит верить сплетням и слухам. На прогулке или в поездке соблюдайте удвоенную осторожность: есть опасность стать жертвой мошенников. Это не самый удачный момент для начала учебы, переписки, деловых переговоров.

Гороскоп на сегодня, Лев

У Львов нехватка точной информации, как и излишнее доверие к людям, сегодня ведут к негативным последствиям. Ваша или чужая рассеянность может привести к разочарованиям, дезориентации, мелким материальным потерям. Стоит воздержаться от покупок, денежных переводов, банковских операций. Советы и намеки друзей могут ввести вас в заблуждение. Возможно, в близкой вам неформальной среде вскроется старый обман.

Гороскоп на сегодня, Дева

В запутанных обстоятельствах этих суток Девам можно полагаться только на собственное природное здравомыслие. Если сегодня не хотите добавить к уже существующим проблемам новые, не принимайте важных решений, не подписывайте документы, не заключайте договоренностей. Также не стоит злоупотреблять лекарственными препаратами и алкоголем. По интересующим вас вопросам соберите как можно больше информации из разных источников.

Гороскоп на сегодня, Весы

Повседневная рутина способна затянуть Весы вас с головой. Приступая к делу, сразу разграничьте свои и чужие проблемы. В противном случае вы будете вплоть до ночи заниматься делами других людей в ущерб решению собственных задач. Желательно также отличать настоящие проблемы от ложных, надуманных. Визит к врачу может не дать однозначного результата, но и заниматься самолечением в это время не стоит.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

У Скорпионов сегодня может пошатнуться уверенность в будущем или вера в лучшего друга, однако не спешите подозревать кого-либо в намеренной лжи. Возможно, причиной ошибок и непонимания стало неблагоприятное стечение внешних обстоятельств. Это не лучшее время для продвижения технических и научных изобретений, а также для проведения экспериментов и последующей оценки (фиксации) их практических результатов.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Звезды советуют Стрельцам воздержаться от выступлений и заявлений, консультирования, поиска посредников, заключения договоренностей. Астрологи не рекомендуют вносить существенные коррективы в уже созданные планы (вы рискуете действовать под влиянием иллюзий или дезинформации). Ваш начальник, партнёр или клиент в это время способен повести себя с вами не совсем честно: например, скрыть от вас подробности общего дела.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Колебания и неуверенность Козерогов сегодня могут преследовать представителей этого знака на каждом шагу. Прогресс в текущих делах может быть затруднен из-за ложных сведений, опозданий, плохой связи, разночтений в документах. Возможна нечестность со стороны иностранного партнёра, дальнего родственника или человека, находящегося в отъезде. Но ввести вас в заблуждение будет непросто, а обстоятельства в итоге все же сложатся в вашу пользу.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеи могут стать сегодня жертвой обстоятельств. В этот период повышается вероятность столкновения с обманщиками - от безобидных фокусников и фантазеров до профессиональных аферистов и мошенников. Где бы вы ни очутились, держите крепче свой кошелек и не доверяйте свои накопления малознакомым людям. В личной жизни стоит избегать обсуждения деталей интимного характера.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам сегодня может дорого обойтись доверие к кому либо. Для того, чтобы не оказаться в ложном положении, не спешите давать обещания и ставить подпись под важными документами. Возможно, даже самые близкие люди будут иметь от вас секреты. Не исключено, что вы сами создали предпосылки для такого поворота событий, заняв уклончивую и двойственную позицию и создав о себе впечатление ненадёжного человека.