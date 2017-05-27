 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО уничтожения колонны боевиков ИГ в Сирии ВКС РФ

2 Трамп унизил Меркель во время группового фото лидеров G7 (ВИДЕО)

3 "Шекспир из ФБК?": полиция задержала на Арбате 10-летнего мальчика, читавшего "Гамлета" (ВИДЕО)

4 "Щупальца Кремля тянутся к глоткам": Порошенко объяснил Европе запрет "Вконтакте" на Украине

5 "Арсенал" выиграл Кубок Англии, обыграв в финале "Челси" (ВИДЕО)

6 В США казнили 75-летнего убийцу, которому семь раз переносили исполнение приговора

7 "Бенджамин Баттон ХХI века: в Бангладеше родился младенец-старик (ФОТО)

8 На Украине цирковой медведь напал на зрителей (ВИДЕО)

9 "Презентов должно быть много!": "Поле чудес" уличили в обмане зрителей

10 "Пусть говорят" обвинили в том, что историю с Шурыгиной выдумали сценаристы

Новости наших партнеров

"Арсенал" - Челси": счет 2:1, обзор финала Кубка Англии от 27.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 27.05.17 21:16 "Арсенал" - Челси": счет 2:1, обзор финала Кубка Англии от 27.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

27 мая в финале Кубка Англии 2017 в лондонском дерби "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 2:1, в рекордный 13-й раз выиграв трофей в истории клуба.

В Лондоне 27 мая на легендарном стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка Англии, в котором "Арсенал" принимал нынешнего чемпиона АПЛ "Челси". Невероятный по драматизму матч закончился победой каннониров со счетом 2:1.

"Арсенал" -  "Челси": обзор финала Кубка Англии

Накануне финала футбольные эксперты в один голос говорили, что у команды Арсена Венгера, которая под его руководством впервые не попала в Лигу чемпионов, мало шансов противостоять "аристократам", великолепно завершившим сезон в АПЛ и одержавшим 30 побед в сезоне.

Тем неожиданней оказался ужшкммт гол Алексиса Санчиса уже на 4-й минуте матча, сумевшего ворваться в штрафную и пробить мимо кинувшегося в ноги Тибо Куртуа.

"Арсенал" был не похож сам на себя, прижав соперника к воротам и постоянно держа защиту "Челси" в напряжении.

На 68-й минуте команда Конте и без того осложнила себе положение, оставшись вдесятером - вторую желтую карточку за симуляцию получил Виктор Мозес.

И все же, казалось, "Челси" спасет матч, когда на 76-й минуте Диего Коста в борьбе сумел пробить голкипера канониров, сравняв счет.

Увы, чемпион Англии радовался недолго - буквально через три минуты Аарон Рэмси с подачи Оливье Жиру установил окончательный счет в матче, принеся победу и заведный Кубок "Арсеналу".

Отметим, что «Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», у которого 12 побед. «Челси» побеждал в турнире 7 раз.

"Арсенал" -  "Челси", счет 2:1. ВИДЕО голов
Другие материалы по этой теме

"Челси" досрочно стал чемпионом Англии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга