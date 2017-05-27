Трамп унизил Меркель во время группового фото лидеров G7 (ВИДЕО)

Видео встречи "Большой семерки" заставило СМИ усомниться в том, что президент США слушал выступление итальянского премьера Паоло Джентилони.

Страны "Большой семерки" готовы усилить санкции против России. Об этом говорится в итоговом коммюнике двухдневного саммита в итальянском городе Таормине.

Как следует из коммюнике лидеры G7, как и прежде, увязывают возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений. При этом, как указывает "Интерфакс", отмечается и возможность усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине в случае необходимости.

"Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем ужшкммт роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с полным выполнением Россией обязательств в рамках минских соглашений. Санкции могут быть отменены, когда Россия будет следовать своим обязательствам", - сказано в итоговом коммюнике.

В отношении РФ в итоговом документе также отмечается: "Несмотря на наши разногласия с Россией, мы хотим взаимодействовать с Россией для решения региональных кризисов и общих проблем, когда это в наших интересах".

Отметим, что прошедший саммит в Таормине стал первым для президента США Дональда Трампа в формате G7. И журналисты не перестают отслеживать каждый шаг американского лидера, фиксируя на камеру нюансы, демонстрирующие личностные качества хозяина Белого дома

Так, видео со встречи "Большой семерки" заставило СМИ усомниться в том, что президент США Дональд Трамп слушал выступление итальянского премьера Паоло Джентилони. Запись разместил в Twitter журналист "Би-би-си" Джеймс Ландейл.

"Короткий ролик, который подводит итог этому саммиту G7: смотрите, кто предпочел не слушать перевод выступления хозяина встречи", — прокомментировал он.

A short clip that sums up this G7 summit: look who has chosen not to hear a translation of his Italian host's speech #G6 pic.twitter.com/6pXbBlfvof — James Landale (@BBCJLandale) 27 мая 2017 г.

Кадры быстро распространились по сети, на что незамедлительно отреагировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент по обыкновению использует для трансляции один наушник, в правом ухе", — пояснил он в Twitter.

Однако по видеозаписи невозможно судить, был ли у Трампа наушник.

Не прошел мимо репортеров и конфуз во время традиционной групповой фотосессии, которой завершилась встреча глав стран «Большой семёрки». Так, судя по распространенному в Сети ролику, президент США, прибывший последним, в свойственной ему манере бесцеремонно занял центральное место в первом ряду, загородив собой канцлера Германии Ангелу Меркель.

Как отмечают интернет-пользоваетли, фрау Меркель на видео выглядит весьма раздосадованной этим фактом, который многие посчитали настоящим унижением для самой влиятельной женщины в политике последних лет.