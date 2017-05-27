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"Бенджамин Баттон ХХI века: в Бангладеше родился младенец-старик (ФОТО)

Опубликовано 27.05.17 20:07 "Бенджамин Баттон ХХI века: в Бангладеше родился младенец-старик (ФОТО)

Младенец с редким генетическим расстройством напоминает внешностью старика.

В Бангладеш в медицинском колледже в Дакке родился мальчик с редким генетическим расстройством — прогерией.

Как сообщает TMZ, новорожденного сравнили с героем рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Бенджамином Баттоном — человеком, который живёт задом наперёд — он родился стариком и молодеет с каждым днём. По мотивам рассказа Дэвид Финчер снял фильм "Загадочная исторрия Бенджамина Баттона", главную роль в котором исполнил Бред Питт.

Издание опубликовало фото младенца, лицо у которого выглядет как у пожилого человека.

Фото: TMZ

Данное редкое заболевание проявляется в быстром ужшкммт старении, которое начинается с детства, при этом лечению болезнь не поддается. Заболевание приводит к появлению атеросклероза, в результате появляется заболевание сердца.

Продолжительность жизни при прогерии, как правило, составляет примерно тринадцать лет. Тем не менее, в некоторых случаях дети проживают до двадцати лет.

В мире зафиксировано не более 80 случаев прогерии.
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