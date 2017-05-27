 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО уничтожения колонны боевиков ИГ в Сирии ВКС РФ

2 "Шекспир из ФБК?": полиция задержала на Арбате 10-летнего мальчика, читавшего "Гамлета" (ВИДЕО)

3 "Щупальца Кремля тянутся к глоткам": Порошенко объяснил Европе запрет "Вконтакте" на Украине

4 СМИ: Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США по "российскому следу" за иммунитет

5 В США скончался экс-советник Картера Збигнев Бжезинский

6 В США казнили 75-летнего убийцу, которому семь раз переносили исполнение приговора

7 На Украине цирковой медведь напал на зрителей (ВИДЕО)

8 "Презентов должно быть много!": "Поле чудес" уличили в обмане зрителей

9 ВИДЕО массовой драки со стрельбой в Москве попало в Сеть

10 "Пусть говорят" обвинили в том, что историю с Шурыгиной выдумали сценаристы

Новости наших партнеров

Умерла старейшая актриса России Варвара Шурховецкая

Опубликовано 27.05.17 19:07 Умерла старейшая актриса России Варвара Шурховецкая

Старейшая актриса России Варвара Шурховецкая скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет.

Варвара Шурховецкая - старейшая актриса России скончалась в Ростове-на-Дону в возрасте 103 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкойнаростовское отделение Союза театральных деятелей России, прощание с артисткой состоится 29 мая.

«Варвара Ивановна ушла из жизни 25 мая. Прощание с ней состоится в понедельник, 29 мая, на Северном кладбище в крематории в 8.30», — сказали в пресс-службе.

Шурховецкая родилась 17 декабря 1913 года в городе Пятигорск Ставропольского края. В 1931 году она поступила в Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского при Ростовском театре драмы и через три года в составе курса уехала ужшкммт в Ашхабад, где играла в Русском драматическом театре.

Во время Великой Отечественной войны Шурховецкая с труппой выступала перед военнослужащими как на передовой, так и в госпиталях. Артистка продолжила играть до 1957 года в Ростовском театре комедии, затем работала в театре драмы им. М. Горького.
Другие материалы по этой теме

Умер самый "долгоиграющий" Джеймс Бонд - актер Роджер Мур(ФОТО, ВИДЕО)

В США умер актер Олег Видов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга