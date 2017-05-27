"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть финал Кубка Англии 2017, прогноз (ВИДЕО)

27 мая на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии 2017 между командами "Арсенал" и "Челси". Подробности предстоящего матча, где смотреть прямую трансляцию - читайте в обзоре Topnews.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне принимает 27 мая 2017 года финальный матч Кубка Англии между двумя местными клубами - "Арсеналом" и "Челси". Начало битвы за трофей в 19:30 мск.

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017 покажет "Матч ТВ". За ходом игры также можно будет следить онлайн сайте телеканала. Начало в 19:25 мск.

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017. Финал, Кубок Англии 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Челси" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу Антонио Конте в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,8, на ужшкммт успех "Арсенала" - 4,5.

Специалисты считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.79, а на ТМ 2,5 гола — за 2.14.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.73. Коэффициент на итоговую победу "Арсенала" — 3.26, а на победу "Челси" — 1.37.

В свою очередь, экс-игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал свой прогноз на финальный матч Кубка Англии "Арсенал" — "Челси".

Он считает, что "Челси" забьёт больше двух голов, получит больше одной карточки и подаст больше шести угловых за 12.0.

"Ужасный сезон для "Арсенала" можно подсластить третьим трофеем за 4 последних года. Вот только "Челси" слишком хорош в защите и выглядит гораздо сбалансированнее. Мне жаль Венгера, но вряд ли сегодня он добьётся успеха", — пояснил Сэвидж.

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий также сделал прогнозы на финальный матч Кубка Англии.

"Челси" победит с разницей в один мяч за 4.02

Победа "Челси" в основное время матча — 1.76

Гол Азара — 2.56

Гол Кэхилла — 7.99

Гол Луиса — 10.30 (см. все коэффициенты на матч).

"В пользу "Арсенал" говорят две вещи. Во-первых, статистика: у команды Арсена Венгера, как правило, успешно складываются финальные поединки с "Челси". Во-вторых, мотивация: после непопадания в Лигу чемпионов для "канониров" это будет матч жизни или смерти. Тогда как для "Челси" после победы в чемпионате Англии кубок – всё-таки не самая важная цель. И всё же я рискну сделать прогноз в пользу "Челси". Ставлю на победу с минимальным счётом. Поясню свою логику. Да, в футболе ничего не бывает так просто. Да, порой зрителям очень хочется, чтобы всё в очередной раз развивалось вне всякой логики! Ведь футбол прекрасен в том числе алогичностью, сенсациями, непредсказуемостью отдельных результатов. Первое – хотя "Арсенал" все последние матчи проводит качественно, у "Челси" более солидная команда с идеальным подбором игроков. Второе – на мой взгляд, перед нами тот случай, когда относительная расслабленность и спокойствие одной команды может стать преимуществом на фоне чрезмерной мотивации другой. Третье – насколько я знаю, Антонио Конте в первый сезон хочет выиграть максимальное количество трофеев, и для этого сейчас есть благоприятные предпосылки. Четвёртое – ключевой защитник "Арсенала" Косельни не примет участия в финале из-за удаления в поединке с "Эвертоном". "Канониры" подавали апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию, но им не пошли навстречу. Да и в целом я не до конца верю, что нынешний "Арсенал" способен выиграть действительно что-то значительное, а не просто одерживать серию побед. Что касается прогноза, кто может забить: ключевые матчи у "Челси" хорошо и результативно проводит Азар. Вполне вероятен и гол со стандарта — поэтому Кэхилл и Давид Луис", — цитирует слова Слуцкого сайт БК "Винлайн".

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: перед матчем

Судьба еще одного футбольного трофея Англии - Кубка страны - будет решаться на "Уэмбли" 27 мая. До финальной стадии турнира добрались два лондонских клуба - "Арсенал" и "Челси".

В национальном первенстве "Арсенал" занимает сейчас пятое место, сохраняя при этом шансы на кубок. В предыдущих стадиях канониры оставили за бортом "Престон Норт Энд" (2:1), "Саутгемптон" (5:0), "Саттон Юнайтед" (2:0), "Линкольн Сити" (5:0) и "Манчестер Сити" (2:1).

"Челси" уже стал чемпионом Англии досрочно, и теперь полон решимости захватить еще один трофей этого сезона. Ранее команда прошла "Питерборо Юнайтед" (4:1), "Брентфорд" (4:0), "Вулверхэмптон" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Тоттенхэм Хотспур" (4:2).

В последний раз клубы играли между собой в 24-м туре текущего Чемпионата Англии. Победителем из того поединка вышел "Челси" - 3:1.

"Челси" - "Арсенал" 3:1 ВИДЕО

По словам главного тренера "Челси" Антонио Конте, в случае победы над "Арсеналом" в финале Кубка Англии он не откажется от сигары, несмотря на то, что не курит.

"Мы решили, что должны закончить этот сезон, сделав его потрясающим, и есть только один путь добиться этого — победить, праздновать, пить шампанское. Я не курю, но могу и не отказаться от сигары, если мы победим! Я готов сделать это!" - сказал специалист.

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с "Челси" (27 мая) и выделил полузащитника синих Эдена Азара.

"Мы уже обыгрывали "Челси" в этом сезоне, нужно взять из того матча всё лучшее. Мы должны хорошо начать игру, закрыть лидеров соперника и действовать очень быстро. Эден Азар всегда очень опасен, он может в любой момент создать гол из ничего. Мы должны не дать ему ни минуты покоя и всегда играть с максимальной концентрацией. Уверен, мы будем полностью готовы к игре", - отметил он.