"Арсенал" - "Челси": прогноз на матч 27.05.2017, смотреть онлайн финал Кубка Англии, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала Кубка Англии "Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

27 мая 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финал Кубка Англии, в котором сойдутся два местных клуба - "Арсенал" и "Челси". Начало в 19:30 мск.

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017. Кубок Англии, финал. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: перед матчем

На "Уэмбли" в эту субботу будет решаться судьба еще одного футбольного трофея - Кубка Англии. В этом ужшкммт финале сойдутся два лондонских клуба - "Арсенал" и "Челси".

В АПЛ канониры занимают сейчас пятую строчку, но имеют неплохие шансы заполучить Кубок, на пути к финалу которого команда прошла "Престон Норт Энд" (2:1), "Саутгемптон" (5:0), "Саттон Юнайтед" (2:0), "Линкольн Сити" (5:0) и "Манчестер Сити" (2:1).

"Челси" досрочно стал чемпионом Англии, но Кубок не будет лишним в коллекции изголодавшегося по трофеям клуба. В предыдущих турах аристократы одолели "Питерборо Юнайтед" (4:1), "Брентфорд" (4:0), "Вулверхэмптон" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Тоттенхэм Хотспур" (4:2).

До этого клубы встречались в 24-м туре текущего Чемпионата Англии. Победителем из того поединка вышел "Челси" - 3:1.

"Челси" - "Арсенал" 3:1 ВИДЕО

Защитник "Челси" Курт Зума поделился мыслями о качествах, которые привил команде главный тренер Антонио Конте.

"Антонио привнёс в игру "Челси" итальянский стиль. В тактическом плане мы всегда знаем, что надо делать на поле. Мы проводим много тактической работы с видео. Это итальянский стиль, он работает, так что надо продолжать в том же духе. Конте проделал отличную работу, сблизился с нами и многому нас научил", - отметил футболист.

"Арсенал" - "Челси" 27 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Челси" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу Антонио Конте в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,8, на успех "Арсенала" - 4,5.

С мнением экспертов согласен бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард.

""Челси" будет фаворитом матча в связи с тем, чего он добился в этом сезоне, но не думаю, что на это стоит всерьёз обращать внимание, поскольку всё может пойти по непредсказуемому сценарию. Все зависит от самого матча, игра может получиться очень напряжённой. Я не особо доволен своими финалами в плане игровых моментов, потому что отчаянно хочется победить и не проиграть эту встречу. Думаю, игра может получиться тяжёлой. "Челси" по делу является фаворитом на бумаге, но им придётся превзойти "Арсенал", у которого сильные игроки. Матчи с "Арсеналом" всегда получались сложными, но у нас был игрок, который предрешал результат – Дидье Дрогба", - сказал он.