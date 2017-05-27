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"Щупальца Кремля тянутся к глоткам": Порошенко объяснил Европе запрет "Вконтакте" на Украине

Опубликовано 27.05.17 11:00 "Щупальца Кремля тянутся к глоткам": Порошенко объяснил Европе запрет "Вконтакте" на Украине

Украинский президент написал статью для издания Politico.

Украинский президент Петр Порошенко в своей статье для издания Politico заявил, что в настоящее время набирает обороты "новое поколение гибридной войны". которую Россия, по его словам, ведет против его страны и западного мира.

"Щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников... Западный мир должен взять на себя обязательства по совместным действиям и сплотиться для защиты своих ценностей ужшкммт и соблюдения международного права", — цитирует Порошенко Lenta.ru.

Он отметил, что именно этой "гибридной войной" обусловлены введенные против российских интернет-ресурсов санкции.

"Гибридные атаки Москвы наносят удары по нескольким направлениям, причем приоритет отдается киберпространству. Те, кто достаточно храбр, чтобы обрезать эти щупальца, оказываются под новой атакой", — считает Порошенко.

По его словам, когда Киев закрыл доступ к социальным сетям, управляемым Россией, "Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой".

"Россия задействовала свои информационные силы, хорошо известные в Париже, Берлине и по всему атлантическому миру, чтобы защитить свои соцсети, являющиеся ее агентами, — такие как "ВКонтакте" или "Однокласники"", — написал Порошенко в своей статье.
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