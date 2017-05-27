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ФБК удалил видео о "друге Путина" из-за "фактических ошибок"

Опубликовано 27.05.17 10:37 ФБК удалил видео о "друге Путина" из-за "фактических ошибок"

В удаленном ролике речь шла о Юрие Ковальчуке.

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального удалил ролик, в котором речь шла о том, что владельцем множества российских СМИ якобы является "друг Путина" Юрий Ковальчук.

Как рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, в расследовании нашлись фактические ошибки.

"То есть по сути всё верно — СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей. Так как нам важно сохранять высокий стандарт корректности информации, я приняла решение ужшкммт ролик удалить. Тема эта крайне интересная, я её не брошу и сделаю ещё видео об этом. Приношу свои извинения и большое спасибо всем, кто указал на ошибки",  - отметила Ярмыш в Facebook.

Видео, в котором говорится о том, что помимо госканалов, "все ТВ в России принадлежит буквально одному чуваку" - Юрию Ковальчуку, было опубликовано 25 мая 2017 года.

На ошибки в расследования указала журналист Ксения Болецкая, обнаружившая как минимум семь расхождений с фактами.
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