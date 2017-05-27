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СМИ: Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США по "российскому следу" за иммунитет

Опубликовано 27.05.17 09:37 СМИ: Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США по "российскому следу" за иммунитет

Американские журналисты утверждают, что члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

Согласно утверждениям американской газеты New York Times, российский бизнесмен Олег Дерипаска был готов дать показания в конгрессе США в рамках комитетских расследований "российского вмешательства" в выборы в обмен на неподсудность.

Три анонимных источника издания в конгрессе заявили, что предложение Дерипаски о сотрудничестве с комитетами по разведке сената и палаты представителей конгресса США поступило недавно. В обмен на свои показания коммерсант якобы просит полный иммунитет. При ужшкммт этом, по информации источников, члены конгресса "отвергли" предложение "из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР".

Газета не приводит никаких доказательств описанных в публикации сведений.

Как писал TopNews, ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на бизнесмена Олега Дерипаску для продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Миллиардер назвал публикацию клеветой и подал иск в суд.
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