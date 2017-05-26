Какой сегодня праздник: 27 мая 2017 года отмечается церковный праздник Сидор Бокогрей

Сегодня, 27 мая 2017 также отмечают День библиотек.

Какой сегодня праздник 27 мая: Всероссийский день библиотек

Ежегодно 27 мая свой профессиональный праздник в России отмечают библиотекари. Этот день был учрежден Указом Президента России Бориса Ельцина в 1995 году., а приурочен Всероссийский день библиотек ко дню основания первой в России государственной библиотеки в 1795 году (сегодня она носит имя Российской национальной библиотеки).

Традиционно в рамках Дня библиотек проводятся тематические мероприятия, направленные на повышение роли библиотек и книг ужшкммт в историко-культурной и социально-политической адаптации российского населения. Кроме того, важно затрагивать аспекты, касающиеся развития, совершенствования и укрепления библиотек Российской Федерации.

Какой сегодня церковный праздник, 27 мая: Сидор Бокогрей

Православная церковь 27 мая вспоминает святого старца Исидора, которого на Руси нарекли Сидором и прозвали Бокогреем, поскольку с этого периода, как отмечали крестьяне, переставали дуть холодные северные ветры, которые в народе называли "сиверами".

"На нашего Сидора отойдут все сиверы", - говорили наши предки.

Считалось, что на Сидора из теплых краев прилетали ласточки-касаточки да стрижи, приносившие с собой лето и радость.

По народным приметам, раннее возвращение стрижей и ласточек пророчило хороший и счастливый год. Если день на Исидора устанавливался ясный, значит ожидали обильного урожая тыквенных и огурцов, а плохая погода сулила прохладное лето. Утренний туман предвещал обилие ягодно-плодовых культур.