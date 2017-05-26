Курс доллара на сегодня, 27 мая 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на ближайшее время

Курс валют на сегодня, 27 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня, вырос на 65,73 копейки по сравнению с показателем пятницы -, до 63,6689 рубля, курс доллара на 27 мая 2017 увеличился на 68,59 копейки - до 56,756 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник выросла по сравнению с предыдущим показателем на 67,3 копейки и составила 59,8668 рубля.

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По мнению аналитиков "Бинбанка", снижение нефтяных цен носит остро ужшкммт спекулятивный характер и является краткосрочным. Специалисты уверены, что на фоне решения ОПЕК+ о продлении пакта сокращения нефтедобычи на срок 9 месяцев ожидается восстановление котировок в диапазон $51,7-53 в ближайшие дни, а также роста цен в среднесрочной перспективе до уровней $54-55 за счет действия позитивных фундаментальных факторов.

"Реакцию курса рубля на снижение нефтяных цен можно считать слабой: по сравнению с уровнем, наблюдавшимся перед началом встречи представителей стран ОПЕК, российская валюта ослабла приблизительно на 1.3% к доллару, тогда как цены на нефть снизились приблизительно на 5%", - отмечают эксперты.

При этом, по их словам, поддержку российской национальной валюте могут оказывать сохранение оптимизма по поводу среднесрочной динамики нефтяного рынка и перспектива снижения процентных ставок.

"Поэтому ожидаем, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне 56-57 руб.", - резюмировали эксперты.