Параллель между американскими лидера Клинтон провела в ходе выступления перед выпускниками колледжа Уэллсли, который она окончила в 1969 году.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в своего выступления перед выпускниками колледжа Уэллсли, который она окончила в 1969 году, провела параллель между избранным президентом Дональдом Трампом и Ричардом Никсоном, покинувшим Белый дом в результате Уотергейтского скандала,сообщают РИА Новости.

В своем выступлении она припомнила, что ее однокашники были разгневаны результатами выборов, в результате которых победил Никсон, «чье президентство должно было бесславно закончиться импичментом за препятствование правосудию и увольнение специалиста, который в министерстве ужшкммт юстиции вел расследование в отношении него».

Тем самым Клинтон намекнула на то, что Трамп, которому она проиграла президентские выборы в ноябре прошлого года, недавно уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Республиканец Ричард Никсон впервые выиграл президентские выборы в 1968 году, а в 1972 повторил успех. Однако в 1974 году он был вынужден уйти в отставку в результате Уотергейтского скандала. Одним из ключевых моментов в этой истории стало его решение уволить специального прокурора Арчибальда Коха.