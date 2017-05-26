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В Белом доме пригрозил ужесточение санкций в отношении России

Опубликовано 26.05.17 20:48 В Белом доме пригрозил ужесточение санкций в отношении России

Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 году против России в связи с событиями на Украине.

Дональд Трамп не будет снимать антироссийские санкции и может даже их ужесточить, сообщил представитель Белого дома в ходе брифинга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя администрации США.

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)", — заявил он.

По его словам, Трамп "ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций".

Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 году против России ужшкммт в связи с событиями на Украине, но оставлял открытой возможность отмены ограничительных мер, введенных перед самой сменой администрации в Белом доме.

Напомним, сегодня в Италии стартовал саммит «Большой семерки». Лидеры стран обсуждают террористическую угрозу и «российский вопрос». Итальянская пресса отмечала, что на встрече, возможно, будет поднят вопрос отмены санкций против РФ, введенных из-за возвращения Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.

Накануне глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон сообщил, что Дональд Трамп пока не имеет определенной позиции по поводу санкций против РФ и у него по этому вопросу «много опций».
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