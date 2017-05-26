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Россия требует от Украины немедленной выплаты процентов по евробондам

Опубликовано 26.05.17 19:34 Россия требует от Украины немедленной выплаты процентов по евробондам

Высокий суд Лондона 29 марта постановил в ускоренном порядке рассмотреть дело о долге Украины перед Россией по евробондам на $3 млрд.

Россия в Высоком суде Лондона требует от Украины немедленной выплаты $325 млн процентов по еврооблигациям, передают РИА Новости. Так, по словам королевского адвоката компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы России, Майка Ховарда, российская сторона требует предоставить указанную сумму до конца судебного процесса

«Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», — заявил Майк Ховард.

«Эта сумма должна быть предоставлена украинской стороной либо доверительному управляющему, либо суду. И эта сумма ужшкммт будет удержана до конца процесса», — подчеркнул юрист.

Напомним, Высокий суд Лондона 29 марта постановил в ускоренном порядке рассмотреть дело о долге Украины перед Россией по евробондам на $3 млрд. Как сообщалось, Киев планировал 10 июня подать апелляцию.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России со ставкой купона 5% годовых, это произошло в конце 2013 года. Киев выплачивал долг до конца 2015 года, но после этого допустил дефолт по этим облигациям.
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