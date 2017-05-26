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"Душат слезы": режиссер Серебренников впервые прокомментировал скандал в «Гоголь-центре»

Опубликовано 26.05.17 17:50 "Душат слезы": режиссер Серебренников впервые прокомментировал скандал в «Гоголь-центре»

Режиссер Кирилл Серебренников, допрошенный в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных денег, впервые вышел на связь.

Режиссер Кирилл Серебренников, допрошенный в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных денег, готов доказать, что проект "Платформа" состоялся. В своем Facebook он написал, что "правду говорить легко".

«Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры). Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как ужшкммт душат слезы, и эмоции разрывают», – заявил Серебренников.

Режиссер поблагодарил за поддержку свой театр, всю команду, всех актеров и всех зрителей. Серебренников назвал проведенные ГСУ СК РФ Москвы обыски у него и в возглавляемом им театре «чудовищной несправедливостью» и уточнил, что намерен доказать невиновность всех причастных.

«Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам, и нам нечего скрывать», – уверяет Серебренников.

Он также поблагодарил всех за поддержку и помощь. «Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас – наоборот! – столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце», – пишет режиссер.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Театра наций, актер Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо от деятелей искусства в поддержку Серебренникова.

Также сообщалось, что министр культуры России Владимир Мединский призвал проводить расследование по делу, которое привело к обыскам в московском «Гоголь-центре» и в доме режиссера Кирилла Серебренникова, без «демонстративной жесткости».
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