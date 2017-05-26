"Тело разваливается": постаревший Андрей Губин рассказал, почему не женился

Некогда популярный артист страдает от постоянных болей. Они не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.

Заслуженный артист РФ, исполнитель хитов «Зима-холода», «Такие девушки, как звезды», «Мальчик-бродяга» 42-летний Андрей Губин давно не появляется на публике. Кумир 90-х стал вести затворнический образ жизни после смерти родителей. Сейчас артист и вовсе стесняется своей внешности.

Как пишет "Собеседник", отец Губина помогал продвигаться своему талантливому сыну к звездному олимпу. Но в 2007 году егоне стало, спустя 5 лет ушла из жизни мама Светлана. После этих печальных событий ужшкммт у певца появились серьезные проблемы со здоровьем. Ему пришлось покинуть сцену. Постоянные лицевые боли до сих пор не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.

Более 10 лет назад врачи поставили Губину диагноз левосторонняя прозопалгия. По словам самого певца, врачи ничем не могут помочь.

"Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите? У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы. Не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо, как железная маска", - поделился певец.

Еще одним ударом для Андрея стала песня Игоря Николаева «Ниже ростом только Губин», которую исполнил «фабрикант» Антон Зацепин. "Долго думал и понял – разбираться надо только с автором. Решил вызвать Николаева на рукопашный бой. Даже несколько недель занимался боксом. Послал Николаеву приглашение на бой. Но он отказался", - рассказал Губин.

Кризис среднего возраста, постоянный поиск себя и несостоявшаяся личная жизнь усугубили состояние Губина. Из-за комплекса неполноценности он так и не смог создать семью. Сам Андрей утверждает, что не готов стать отцом: "Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. У меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей... Забота о детях – это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается".