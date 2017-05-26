График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: Минстрой намерен отказаться от плановых отключений

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК может стать последним. Минстрой обещал не отключать горячую воду в качестве эксперимента и выбрал два города.

Заместитель министра строительного комплекса и ЖКХ РФ заявил, что Минстрой устроит эксперимент, и не будет проводить плановые отключения горячей воды в двух городах. Об этом замминистра рассказал в ходе брифинга, организованного Ассоциацией европейского бизнеса, пишет RNS.

«В порядке эксперимента несколько крупнейших компаний обещают нам под нашим контролем провести эксперимент — не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей ужшкммт страны. Если это получится, мы, конечно, сформируем нормативные требования поэтапно перейти к этой технологии. И (надо понять. — прим.) сколько это будет стоить. Эта проблема заботит каждого нормального потребителя. Это наш быт, и мы хотим сделать этот быт лучше», — сказал Чибис.

«Как минимум сокращения мы добьемся, а может быть, мы добьемся отмены подобного рода отключений, но только в случае успеха с точки зрения экономической эффективности того эксперимента», — добавил замминистра.

Минстрой сократит сроки отключения горячей воды в Москве и других городах России

Он добавил, что полная отмена практики отключений горячей воды произойдет только в том случае, если внедрение технологии будет экономически оправдано, пишет ТАСС.

При этом замглавы ведомства отметил, что сейчас Минстрой работает над сокращением срока отключения горячей воды. Сейчас он составляет две недели. "Мы планируем выйти, по нашим оценкам, к 2022 году на семидневный срок. Надеюсь, это удастся сделать раньше", - сообщил он.

Отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК: узнать график можно в Сети

Между тем, с 22 мая в Москве начались традиционные профилактические отключения горячей воды сроком не больше 10 дней, а в ряде случаях - недели.

Ремонтно-профилактическими работами будут охвачены 71 тысяча зданий, среди которых 33 тысячи жилых домов. Еще в 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тыс. жилых домов на период проведения работ горячую воду не будут отключать. Планируется, что все мероприятия по подготовке к грядущему отопительному сезону закончат к 25 августа.

"Для каждого района подготовлен свой график отключения", - отметили в столичной мэрии, добавив, что узнать день начала отключения горячей воды в Москве для своего адреса жители города смогут на сайте основного поставщика тепла в столице: www.oaomoek.ru.

Если адрес не удалось найти с помощью информационного сервиса на сайте, то это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация, и тогда появится соответствующее уведомление.

Кроме того, москвичи могут оставить жалобу на нарушение графика отключения горячей воды в Москве в 2017 году можно будет на портале "Наш город".

Сроки отключения горячей воды в Москве в этом году были сдвинуты на две недели из-за царившей холодной погоды.