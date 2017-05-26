"Этот наглый рыночный тип очень опасен": политолог оценил выходку Трампа на саммите НАТО

Белый дом также прокомментировал инцидент с Трампом и черногорским премьером. Между тем Кремль опроверг встречу Путина и Трампа в ближайшие выходные.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует "доминантное поведение" "довольно наглого рыночного типа"; его опасность заключается в том, что подобный стиль поведения он может демонстрировать не только на бытовом уровне, но и на внешнеполитическом. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Комментируя инцидент на саммите НАТО, он заметил: "Это не касается премьера Черногории – это касается Трампа".

"Это человек, который проявляет вполне очевидное доминантное поведение в наглом стиле. По ужшкммт политическому стилю он, скорее, принадлежит к классу Путина или Жириновского, чем к классу Обамы или Клинтон. Если ему надо кого-то отпихнуть, он отпихнет, у него комплексов нет. Если надо нанести удар по сирийской военной базе – он нанесет. Это далеко не тот образ английского джентльмена, который существовал в понятиях советского читателя", - сказал политолог.

Орешкин заметил: "Это довольно наглый рыночный тип, который никаких человеческих симпатий не вызывает. Но дело не в этом – это его личные особенности. Дело в том, какую политику он проводит".

На вопрос журналистов можно ли экстраполировать поведение Трампа на бытовом уровне на поведение на внешнеполитическом уровне, эксперт уверен, что президент США в этом смысле представляет опасность.

"Конечно! Права президента США очень велики. Он принял решение нанести удар – он нанес удар. В этом смысле он очень опасен. Если он вдруг почувствует, что надо по кому-то ударить, то он ударит", - заверил политолог.

Напомним, во время саммита НАТО Дональд Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. Инцидент снял на видео журналист телеканала NBC Брэд Джеффи.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе.

"Я не видел этого видео", — цитирует Спайсера РИА Новости со ссылкой на издание USA Today. Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран — членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме.

При этом встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни в Европе не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состоятся такой контакт с учетом того, что Путин отправляется 29 мая во Францию, а Трамп сейчас находится в Италии на саммите G7, пишет ТАСС.

"Встречи никакой не планируется", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что президенты РФ и США будут находиться в разных странах - "как они могут встретиться?"

"Они и сейчас - Путин и Трамп - (оба) находятся в Европе", - обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.

Для одного из западных корреспондентов, который выразил неуверенность в том, что он правильно понял ответ Пескова - исключается ли встреча Путина с Трампом в эти дни, пресс- секретарь президента РФ дал пояснения по-английски, сказав, что, очевидно, да - исключается. "Если вы что-то не планируете, то стоит исключить, что это произойдет", - продолжил Песков по-английски.