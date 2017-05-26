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YouTube ВИДЕО: за работой астронавтов NASA в открытом космосе наблюдали НЛО

Опубликовано 26.05.17 14:21 YouTube ВИДЕО: за работой астронавтов NASA в открытом космосе наблюдали НЛО

Уфологи посчитали опубликованное на Ютуб видео доказательством существования инопланетян.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время работы двух американских астронавтов за пределами МКС за ними наблюдали сразу несколько НЛО.

Известно, что астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер находились за пределами орбитальной станции не более двух часов. В открытом космосе они работали над устранением неполадок в блоке, передающем сведения о функционировании различных систем.

В момент выхода, камера, ведущая прямую ужшкммт трансляцию с борта Международной космической станции, продемонстрировала находившиеся поблизости неопознанные летающие объекты.

YouTube ВИДЕО: несколько НЛО наблюдали на работой астронавтов NASA в космосе

Уфологи тут же посчитали запись неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни. Впрочем, никаких официальных комментариев на этот счет не поступало.
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