YouTube ВИДЕО: за работой астронавтов NASA в открытом космосе наблюдали НЛО
Опубликовано 26.05.17 14:21
Уфологи посчитали опубликованное на Ютуб видео доказательством существования инопланетян.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время работы двух американских астронавтов за пределами МКС за ними наблюдали сразу несколько НЛО.
Известно, что астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер находились за пределами орбитальной станции не более двух часов. В открытом космосе они работали над устранением неполадок в блоке, передающем сведения о функционировании различных систем.
В момент выхода, камера, ведущая прямую ужшкммт трансляцию с борта Международной космической станции, продемонстрировала находившиеся поблизости неопознанные летающие объекты.
YouTube ВИДЕО: несколько НЛО наблюдали на работой астронавтов NASA в космосе
Уфологи тут же посчитали запись неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни. Впрочем, никаких официальных комментариев на этот счет не поступало.