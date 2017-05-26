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Какой сегодня праздник: 26 мая 2017 года отмечается церковный праздник Лукерья Комарница

Опубликовано 26.05.17 14:08 Какой сегодня праздник: 26 мая 2017 года отмечается церковный праздник Лукерья Комарница

Сегодня, 26 мая, также празднуется День российского предпринимательства.

Какой сегодня праздник, 26 мая: День российского предпринимательства

26 мая в нашей стране традиционно отмечают День российского предпринимательства. Это очень молодой праздник, учрежденный приказом президента РФ Владимира Путина в 2007 году. Инициативу проведения праздника поддержали союзы предпринимателей и промышленников всех регионов России.

День предпринимателя отмечают представители, как мелкого, так и крупного бизнеса России. В рамках праздника проходят презентации новых товаров и услуг, семинары по обмену опытом, бизнес-тренинги, корпоративные вечера ужшкммт и другие торжественные мероприятия.

Какой народный праздник сегодня, 26.05.2017: Лукерья Комарница

Христиане вспоминают 26 мая святую Гликерию или Лукерью Новгородскую. О ее жизни практически не сохранилось никаких сведений. Известно лишь, что она родилась в семье одного из городских старост и умерла в молодые годы. 

Примерно через 50 лет после этого-  в конце 16 века - ее тело было найдено нетленным, и, согласно преданию, люди около него чудесным образом исцелялись. Тогда и началось почитание праведной девы Гликерии.

На Лукерью люди ждали появления комаров, которых по народному поверью, приносил теплый ветер.

"Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды комаров; если много мошек - готовь по грибы лукошек", - говорили в народе.

Однако убивать назойливых насекомых от Лукерьи и вплоть до июньского солнцестояния считалось бесполезным - целая дюжина кровопийц придет вместо него. Зато прихлопнуть комара после солнцестояния означало, что вместе с ним сгинет еще дюжина.

На юге России этот день также получил название Гречкосейки, так как приходила пора сеять гречиху, хоть она и не приносила обычно большого урожая, и больше ее посев был: "для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией".

Лукошницей же Лукерью прозвали оттого, что мужчины от зари до зари пропадали на полевых работах, а жены и дети носили им в лукошках нехитрую снедь.
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