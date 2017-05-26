Усманов обвинил Навального в "тройной лжи"

Алишер Усманов готов представить суду доказательства того, что обвинения оппозиционера Алексея Навального в его адрес являются ложными.

Пресс-служба бизнесмена Алишера Усманова объявила о готовности представить суду доказательства ложности обвинений основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. При этом представители миллиардера подчеркнули, что уже передали материалы, опровергающие «лживые заявления господина Навального», всем заинтересованным СМИ, пишет РБК.

«Господин Навальный солгал трижды: во-первых, Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги (бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея), о которой говорит, в-третьих — в книге нет об этом (об ужшкммт изнасиловании) ни слова», - говорится в сообщении пресс-службы предпринимателя.

В пресс-службе напомнили, что Усманов в своем втором видеообращении привел пример «конкретного ложного» заявления Навального о том, что миллиардер отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Упоминания слова «изнасилование» не содержится ни в приговоре Военного трибунала Туркестанского военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 года, добавили представители Усманова. Они также в очередной раз указали, что Верховный суд установил, что в действиях Усманова не было состава преступления.

Представители Усманова указали на то, что Навальный информацию об изнасиловании нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. «Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе», — заявили в пресс-службе.

В комментарии пресс-службы Усманова речь идет о выступлении Навального 18 мая в эфире канала «Навальный Live» на YouTube. «Сидел ли Усманов за изнасилование», заявил: «Я, к счастью, не сидел с ним в одной камере в узбекской тюрьме, но история про изнасилование — это книга посла Узбекистана в Великобритании тех времен. У меня нет никаких подтверждений. Кроме этой книжки, но книжке этой я вполне доверяю. Поэтому Усманов, если хочет спорить на эту тему, пусть спорит с бывшим послом в Великобритании», — заявил Навальный в ответ на вопрос подписчика канала, был ли осужден Усманов за изнасилование или нет.

Ранее в своем втором ответе Усманову Навальный упрекнул миллиардера в том, что он не предоставляет документы в доказательство своих слов. «О каких документах вы все время говорите?» — спросил Навальный, сославшийся на то, что в расследовании «Он вам не Димон» «есть специальный файл с документами», а в роликах Усманова он видит только «стол и стакан и бесконечный треп о документах, которые никто не видел».