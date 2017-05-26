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"Роскосмос": на поверхности МКС могут находится следы внеземной жизни

Опубликовано 26.05.17 13:56 "Роскосмос": на поверхности МКС могут находится следы внеземной жизни

По словам специалистов, попадающие на поверхность станции вещества могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения.

Специалисты "Роскосмоса" в ходе проведения эксперимента "Тест" выяснили, что на внешней поверхности Международной космической станции может сохраняться материал внеземного происхождения, и связано это с высотой орбиты.

По словам ученых, пыль и небольшие космические объекты сгорают в атмосфере Земли на высоте 80-100 км. При этом, если даже на них есть признаки жизни, обнаружить их невозможно, а высота же орбиты международной станции ужшкммт составляет примерно 400 км над уровнем моря. 

"Попадающие на поверхность МКС микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения в естественном виде. Поэтому поверхность МКС является уникальным легкодоступным сборщиком и хранителем кометного вещества и, возможно, биоматериала внеземного происхождения", — отмечает "Роскосмос".

Ученые подчеркивают, что на поверхности станции могут находится и земные микроорганизмы, оставшиеся после сборки и выведения модулей на орбиту. 
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