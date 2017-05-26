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В Египте расстреляли автобус с христианами: 24 погибших

Опубликовано 26.05.17 13:57 В Египте расстреляли автобус с христианами: 24 погибших

По меньшей мере 24 человека погибли и 25 получили ранения в результате обстрела перевозившего христианских паломников в Египте.

По меньшей мере 15 христиан-коптов были убиты в результате нападения вооруженных преступников в Египте, сообщает "Би-би-си". По данным Associated Press, погибло 23 человека, еще 25 были ранены. Сообщается, что нападение произошло в провинции Минья в 250 км к югу от Каира, передает "Интерфакс".

В результате атаки на автобус, перевозивший христианских паломников в Египте, убиты не менее 24 человек, позже уточнил ТАСС. Число жертв может возрасти уже в ближайшее время, так многие пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Копты ехали на ужшкммт автобусе в церковь в монастырь святого Самуила, расположенного возле города Эль-Минья - столицы провинции. Инцидент произошел у города Эль-Адва на западе провинции, на участке пустынной дороги, ведущей в Верхний Египет. По имеющимся данным, христиане направлялись из провинции Бени-Суэйф в монастырь святого Самуила. Всего в автобусе находилось более 50 паломников.

По поступающим сведениям, преступники обстреляли автобус из двух внедорожников. Указывается, что в нападении участвовало не менее 10 человек, одетых в камуфляжную форму.

В последнее время христиане в Египте часто становятся жертвами нападений и терактов. В апреле этого года в результате взрывов в церквях Танты и Александрии погибло по меньшей мере 46 человек.
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