Никите Преснякову на свадьбу родители подарили квартиру за 60 млн, а Пугачева - коттедж за $1 млн (ФОТО)

Просторная жилплощадь находится на Лубянке.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в эти дни во всю готовится к свадьбе, запланированной на 27 июля. По случаю торжества звездные родители подарили будущей семье роскошную квартиру на Лубянке за 60 миллионов рублей.

Помимо всего прочего бабушка Никиты - Алла Пугачева также сделала ему дорогой подарок, отдав дачу в селе Малые Бережки, расположенном в 50 км от Москвы. Ее стоимость оценивается в $1 млн. В трехэтажном доме с 50 сотками земли есть джакузи, спортивный зал ужшкммт и баня, отмечает "КП".

- Это дом Никиты, пусть он его и восстанавливает. Он там вырос, - в недавнем интервью сказала Алла Пугачева.

Как сообщает "ДеньОнлайн", влюбленные заказали выездную регистрацию, которая состоится на просторной загородной площадке.

Никита Пресняков сделал предложение возлюбленной в марте. Во время празднования дня рождения Алены он перед близкими друзьями встал на одной колено и попросил ее стать его женой.

По информации СМИ с Аленой Красновой Никита Пресняков познакомился как раз на подмосковной даче Пугачевой, где у родителей Алены дача по соседству. Пресняков и Краснова знакомы давно, но встречаться начали, когда Алене было 17 лет.

Сейчас невеста Никиты - студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В дальнейшем девушка планирует выбрать профессию в модной индустрии. Родители девушки - люди непубличные. По некоторым данным, отец Алены - бизнесмен, мать - домохозяйка.