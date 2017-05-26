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В Мексике мужчина проник в палату к избитому блогеру Макееву и сделал селфи на его фоне (ФОТО)

Опубликовано 26.05.17 11:44 В Мексике мужчина проник в палату к избитому блогеру Макееву и сделал селфи на его фоне (ФОТО)

Мексиканец Родриго Кастильо пробрался в больничную палату россиянина Алексея Макеева.

В Мексике местный житель по имени Родриго Кастильо пробрался в больничную палату к избитому 19 мая возле своего дома в Канкуне россиянину Алексею Макееву и сделал селфи на его фоне.

Фото: соцсети

По информации Life, мексиканец представился следователем и прошёл таким образом через два поста охраны. В палате Макеева он сфотографировался и выложил снимок в Facebook с подписью: "Мы проучили этого нацистского русского дьявола. Теперь он ужшкммт либо будет нас уважать, либо мы побьём его ещё раз".

По словам властей Канкуна, Кастильо будут предъявлены обвинения во вторжении в частную жизнь.

Ранее TopNews писал о том, как толпа из нескольких сотен возмущённых мексиканцев едва не линчевала российского видеоблогера за то, что он оскорблял местных жителей, выкладывая сюжеты с демонстрацией нацистской символики в Сеть.
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