СПЧ предложил Путину впервые в историю провести административную амнистию

Примечательно, что первую в истории России административную амнистию могут приурочить к 100-летию Октябрьской революции.

Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию. В России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена. По мнению авторов идеи, амнистия может облегчить жизнь миллионов граждан — например, водителей, лишенных прав, граждан, совершивших экономические правонарушения, нарушителей иммиграционного режима и правил проведения митингов. СПЧ готов представить главе государства свои наработки ужшкммт по амнистии, которую предлагается приурочить к 100-летию Октябрьской революции, пишет "Коммерсантъ".

Глава СПЧ Михаил Федотов надеется, что президент Владимир Путин поддержит предложение совета и выступит с инициативой проведения административной амнистии.

По словам главы СПЧ, принципиально важно, чтобы была поддержана сама идея административной амнистии. "Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей",— поясняет Федотов.

Записку с концепцией проведения амнистии к 100-летию Октябрьской революции глава СПЧ, по его словам, уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. В совете готовы создать проект постановления, который президент может внести в Госдуму.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году за административные правонарушения осуждены 6,4 млн человек. Из них 3,7 млн человек оштрафованы, причем в доход государства так и не были взысканы штрафы на общую сумму в 72 млрд руб., 1,1 млн человек были отправлены под арест (максимум до 15 суток). 496 тыс. автомобилистов, по данным ГИБДД, были лишены водительских прав.

"Было бы хорошо, если бы под амнистию попали водители, а также осужденные за экономические преступления, например нарушение правил торговли",— сообщил заместитель заведующего кафедрой конституционного и административного права ВШЭ и член СПЧ Илья Шаблинский.

Он говорит, что большинство штрафов по КоАП — на суммы от 5 тыс. до 20 тыс. руб. "Это незначительно для экономики и не повлияет на выплаты пенсий, но сильно облегчит жизнь гражданам",— считает он.