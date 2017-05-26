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Виктория Боня выложила в Instagram ФОТО с "самым красивым преступником"

Опубликовано 26.05.17 10:40 Виктория Боня выложила в Instagram ФОТО с "самым красивым преступником"

Российская телеведущая сфотографировалась с Джереми Миксом на Каннском фестивале, выложив фото в Инстаграм.

Известная российская модель и телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный ей на Каннском кинофестивале-2017. В кадре запечатлен момент ее встречи с молодым человеком, которого СМИ окрестили "самым красивым преступником".

Как писал TopNews, в июле 2014-го Джереми Микс попал в тюрьму за незаконное хранение оружия, а мировую известность он получил после протокольного снимка фотографа калифорнийской полиции: фото оказалась настолько удачным, что девушки в Сети запустили ужшкммт компанию "за честный суд Джереми", а некоторые даже заявили, что готовы заплатить, лишь бы красавчик оказался на свободе. Однако некоторое время спустя срок Микса кочнился, и уже на свободе он оказался крайне востребованной моделью.

 

ФОТО: "Инстаграм" Виктории Бони
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