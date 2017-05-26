Российская телеведущая сфотографировалась с Джереми Миксом на Каннском фестивале, выложив фото в Инстаграм.

Известная российская модель и телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный ей на Каннском кинофестивале-2017. В кадре запечатлен момент ее встречи с молодым человеком, которого СМИ окрестили "самым красивым преступником".

Как писал TopNews, в июле 2014-го Джереми Микс попал в тюрьму за незаконное хранение оружия, а мировую известность он получил после протокольного снимка фотографа калифорнийской полиции: фото оказалась настолько удачным, что девушки в Сети запустили ужшкммт компанию "за честный суд Джереми", а некоторые даже заявили, что готовы заплатить, лишь бы красавчик оказался на свободе. Однако некоторое время спустя срок Микса кочнился, и уже на свободе он оказался крайне востребованной моделью.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 24 2017 в 3:46 PDT

ФОТО: "Инстаграм" Виктории Бони