Киевский депутат предложил бить палками учителей за русскую речь в школах

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко считает, что за использование русского языка в украинских школах учителей и учеников следует бить батогами.

Депутат Киевского горсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко заявил в эфире украинского телеканала, что украинизация школ и сферы услуг, в целом, должна проводиться не только "пряником", но и "батогом", пишет "Экономика сегодня".

Мирошниченко повторил эту мысль в вечернем эфире несколько раз, подразумевая под "батогом" наказание за русский язык вплоть до уголовной ответственности.

"Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать - так, как это ужшкммт делает Жебривский (глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский - прим.). Нет вопросов, но должна быть жесткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твердому убеждению, и я это подчеркиваю уже не один раз, если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон. И госслужащий должен нести уголовную ответственность", - заявил Мирошниченко.

"В Мариуполе закрываются украинские школы. Поэтому украинизация - это не только вывески, украинизация - это, в первую очередь украиноязычное образование. И пусть пан Жебривский, пользуясь эфиром, я хочу обратить на это внимание, сделает бы все возможное, чтобы украинские школы в Мариуполе не закрывались", - призвал "свободовец".

По его словам, к нему обращаются возмущенные киевляне, заявляя, что власти продолжают финансировать в столице русскоязычные школы. Мирошниченко отметил, что русский язык можно было бы изучать в школах Украины как иностранный, но и в этом случае он считает более перспективными языками английский и китайский. Отвечая на вопрос ведущей, как перебороть ситуацию, когда в украинских украиноязычных школах повсюду слышна русская речь, Мирошниченко указал снова на метод "кнута".

"Иногда можно обратиться и к батогу. Если в украиноязычной школе учителя позволяют себе говорить на русском, то они показывают плохой пример детям. Бесспорно. Но, еще раз говорю, что в сознании каждого украинца должно появиться абсолютно, с одной стороны, непреодолимое желание быть настоящим украинцем, на 100%, а с другой стороны - осознание того, что для их детей украинский язык является перспективным, важным и значительно более удобным для того, чтобы устроить ребенка в нашей стране", - отметил "свободовец", давая таким образом понять, что русскоязычные украинцы не соответствуют в его понимании определению "настоящего украинца".