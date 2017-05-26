"Серебренников был обласкан властью": Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"

Выяснилось, что Минкульт был в курсе расследования о хищениях выделенных "Седьмой студии" средств.

В Министерстве культуры знали о расследовании предполагаемых хищений в созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", с которыми были связаны обыски в "Гоголь-центре", рассказал глава Минкульта Владимир Мединский в большом интервью "Газете.ру".



"Соответствующие службы министерства были в курсе. Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения", — заявил Мединский. Он выразил надежду, что следствие будет проведено "максимально непредвзято и без ужшкммт демонстративной жесткости".



При этом ситуация вокруг «Седьмой студии» и «Гоголь-центра» влекут за собой необходимость серьезного разговора о самих принципах государственной поддержки театральной деятельности, добавил он. При этом глава Минкульта отметил, что Серебренников "всегда был обласкан властью" и "обижаться ему не на что", оговорившись, что режиссер находится в статусе свидетеля.

"Серебренников — яркая, одаренная личность. Его творчество вызывает множество споров и дискуссий. Однако как зритель я бесконечно далек от эстетики Серебренникова, посему, боюсь, мой личный взгляд на его творчество будет предельно необъективен. То, что этот столь неоднозначный творец руководит административно-хозяйственной частью учреждения, находящегося на бюджетном финансировании, всегда вызывало у меня недоумение. Но в этом плане у нас отсутствуют какие-либо ограничения. Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного «либерала». Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что", - подчеркнул министр.