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Глава ФИФА: рабочие из Кореи строили "Зенит-Арену" в ужасающих условиях

Опубликовано 26.05.17 09:22 Глава ФИФА: рабочие из Кореи строили "Зенит-Арену" в ужасающих условиях

Однако оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге.

При строительстве «Зенит Арены» использовался труд северокорейских рабочих, условия жизни которых были «ужасающими», написал глава ФИФА Джанни Инфантино в письме, которое оказалось в распоряжении The Guardian. Выдержки из статьи приводит РБК.

​Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что в строительстве «Зенит Арены» на Крестовском острове в Петербурге участвовали граждане КНДР, права которых нарушались. Глава ФИФА признал, что инспекционная группа ФИФА, созданная для решения вопросов о нарушениях прав человека, нашла «убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке ужшкммт в Санкт-Петербурге» во время своего визита в ноябре.

Издание приводит отрывок из письма Инфантино, датированного 22 мая: «ФИФА осведомлена и решительно осуждает часто ужасающие условия труда, в которых гражданам Северной Кореи приходится работать в разных странах по всему миру».

Письмо Инфантино стало ответом на запрос футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, которые были обеспокоены условиями труда на стадионе. Поводом для запроса стала публикация в норвежском журнале Josimar, в которой сообщалось об участии в строительстве граждан КНДР, который жили в складских контейнерах за стадионом. По данным издания, один из северокорейцев скончался от сердечного приступа в таком контейнере.

Глава ФИФА при этом отметил, что инспекция, прошедшая в марте, уже не обнаружила присутствия северокорейских рабочих на стройплощадке. О гибели северокорейца на стройплощадке стадиона «Зенит Арена» в результате несчастного случая стало известно в ноябре 2016 года.

Однако оргкомитету "Россия-2018" не поступало сигналов о нарушениях прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Нам ничего не известно об ущемлении прав рабочих из КНДР. По самому факту работы или не работы (северокорейских рабочих в Петербурге) надо обращаться к генеральному подрядчику, потому что даже если они (рабочие) были, то, скорее всего, использовались субподрядными организациями. Оргкомитет этим вопросом не занимается, и никаких сигналов об ущемлении прав нам не поступало", - сказал Сорокин.
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