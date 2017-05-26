В Таджикистане у следователя антикоррупционного ведомства нашли бункер с золотом и автомобилями (ФОТО)

В Таджикистане у старшего следователя антикоррупционного агентства Фирдавса Ниезбадалова был найден бункер с деньгами, автомобилями и драгоценностями.
Тайник с замаскированным входом находился в доме его родителей. По данным свидетелей, старший Ниезбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически незаметен.
Множество свидетелей, собравшихся возле особняка видели, как из него выносили несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями, а также выкатывали шесть ужшкммт внедорожников.
Мать Ниезбадалова оказывала яростное сопротивление следователям, угрожала самосожжением, а также заявляла, что ценности не принадлежат сыну, и что их в дом подбросили неизвестные злоумышленники.
"Правоохранители спрашивали, как на зарплату государственного нотариуса собрала столько. Она кричала и плакала. Поэтому работники органов безопасности прекратили подсчет средств. В присутствии свидетелей все деньги и драгоценности покидали в мешки. Поставили на них печати", - сообщили очевидцы.
Ниезбадалов приходится зятем бывшего секретаря Совета национальной безопасности Таджикистана. Его отец – бывший заместитель прокурора Согдийской области.
Усадьба родителей следователя антикоррупционного ведомства имеет шесть отдельных домов с камерами видеонаблюдения и подземными гаражами.
Также на коррупции был пойман и брат Ниезбадалов. В ходе обыска у него была изъята крупная сумма наличных.
Как сообщало EADaily, в Таджикистане прошла череда арестов бывших и действующих сотрудников антикоррупционного ведомства, которые подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.
Как заявил министр иностранных дел страны Сироджиддин Аслов, власти страны в ближайшее время намерены принять самые серьезные меры для борьбы с этим злом.