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В Таджикистане у следователя антикоррупционного ведомства нашли бункер с золотом и автомобилями (ФОТО)

Опубликовано 26.05.17 08:55 В Таджикистане у следователя антикоррупционного ведомства нашли бункер с золотом и автомобилями (ФОТО)

Тайник был найден в доме родителей Фирдавса Ниезбадалова.

В Таджикистане у старшего следователя антикоррупционного агентства Фирдавса Ниезбадалова был найден бункер с деньгами, автомобилями и драгоценностями.

Тайник с замаскированным входом находился в доме его родителей. По данным свидетелей, старший Ниезбадалов добровольно показал следователям вход в бункер, который был практически незаметен. 

Множество свидетелей, собравшихся возле особняка видели, как из него выносили несколько мешков с долларами, золотом и драгоценными камнями, а также выкатывали шесть ужшкммт внедорожников.

Мать Ниезбадалова оказывала яростное сопротивление следователям, угрожала самосожжением, а также заявляла, что ценности не принадлежат сыну, и что их в дом подбросили неизвестные злоумышленники.

"Правоохранители спрашивали, как на зарплату государственного нотариуса собрала столько. Она кричала и плакала. Поэтому работники органов безопасности прекратили подсчет средств. В присутствии свидетелей все деньги и драгоценности покидали в мешки. Поставили на них печати", - сообщили очевидцы.

Ниезбадалов приходится зятем бывшего секретаря Совета национальной безопасности Таджикистана. Его отец – бывший заместитель прокурора Согдийской области.

Усадьба родителей следователя антикоррупционного ведомства имеет шесть отдельных домов с камерами видеонаблюдения и подземными гаражами.

Также на коррупции был пойман и брат Ниезбадалов. В ходе обыска у него была изъята крупная сумма наличных.

Как сообщало EADaily, в Таджикистане прошла череда арестов бывших и действующих сотрудников антикоррупционного ведомства, которые подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Как заявил министр иностранных дел страны Сироджиддин Аслов, власти страны в ближайшее время намерены принять самые серьезные меры для борьбы с этим злом.
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