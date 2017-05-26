Курс доллара на сегодня, 26 мая 2017: нефть потянет рубль на дно - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 26 мая 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 26 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 мая 2017 составляет 56,07 руб., курс евро на сегодня - 63,01 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,49 руб. при покупке и 58,61 руб. при продаже банком, курс евро на 26 мая 2017 равен 62,26 руб. и 65,76 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что рубль все-таки ужшкммт начал сдавать позиции: накануне под конец дня российская валюта торговалась на отметке 56,68 против доллара, а нефть подошла к закрытию суток на отметке 51,58 долл./барр.

"Как мы и предупреждали, рынок приступил к коррекции на фактах. Результаты встречи ОПЕК довольно неплохие: все страны согласились продлить договоренности на 9 месяцев. Даже Иран. И это победа, которая позволила Brent даже немного порасти", - сказала эксперт, отметив, что объемы остались прежними - дополнительного сокращения не последует, что стало разочарованием для инвесторов.

По ее словам, как минимум, в течение ближайшего полугодия в позициях нефтедобытчиков ничего не изменится, что является поводом для игроков выходить из нефти сейчас.

"По нашему мнению, падение Brent продолжится в район 50,00 долл./барр. Таким образом, USD/RUB может вернуться в район 58,00 уже в пятницу", - сказала Афанасьева.