Полиция проверяет кинокомпанию режиссера Учителя по запросу Поклонской

По словам адвоката режиссера, проверка связана с фильмом "Матильда".

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера Алексея Учителя согласно запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Пока это просто запрос от полиции о предоставлении документов для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления", — цитирует РИА Новости адвоката режиссера Константина Добрынина.

По словам правозащитника, это не обыск и не изъятие документов, а просто запрос, на который нужно ответить в установленный срок.

"Мы пока подумаем", — сказал ужшкммт юрист, отвечая на вопрос, намерена ли киностудия предоставлять необходимые документы.

Он пояснил, что проверку проводит Управление полиции по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, причем эти мероприятия адвокат связывает с интересом депутата Поклонской к готовящемуся к выходу фильму "Матильда".

"Безусловно, проверка связана с фильмом "Матильда" и интересом к нему депутата Поклонской, ее бурная деятельность последние шесть месяцев связана только с ним, интересно, чем еще она занимается в Госдуме", — сказал Добрынин.

Как писал TopNews, Алексей Учитель является режиссером готовящегося к прокату с 25 октября фильма "Матильда".