Курс доллара на сегодня, 26 мая 2017: ФРС может обвалить доллар - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 26 мая 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос 9,13 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 63,0116 рубля. Курс доллара на 26 мая 2017 уменьшился на 20,42 копейки - до 56,0701 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,12 копейки и составила 59,1938 рубля.

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На минувших торгах европейская валюта не ужшкммт смогла удержать позиций в паре с долларом США, завоеванных с помощью "мягкого" протокола майского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы посчитали протокол невнятным как в части дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, так и в части сокращения ее баланса. В результате курс евро к доллару снизился к 16:40 мск в четверг до $1.1210 с $1.1219 на закрытие предыдущей сессии.

Представители руководства ФРС сошлись во мнении относительно того, что стоит воздержаться от подъёма процентных ставок пока не станет понятен временный характер ослабления экономики. Этот документ говорит о возросшей настороженности ФРС в вопросе повышения ставок и негативно отразился на американской валюте, и так находящейся под давлением опасений, связанных с политикой президента США Дональда Трампа. Однако ЦБ указал на целесообразность скорого повышения процентных ставок, несмотря на то, что экономика страны слегка замедлилась в первом квартал, но инвесторам этого не достаточно.

"Их взгляды, кажется, значительно изменились. В прошлом они говорили, что замедление было кратковременным", - считает стратег Sumitomo Mitsui Bank Дайсукэ Уно.

Следующее заседание регулятора состоит 13-14 июня. По сведениям CME FedWatch, вероятность повышения ставки американским ЦБ на грядущей встрече оценивается рынком в 81%. При этом некоторые аналитики связали слабость евро со стремительностью его роста после выборов во Франции. Специалисты отмечают, что сейчас рынок консолидируется, однако не исключается начало коррекции.