Между тем, генсек НАТО заявил, что Россия не только вкладывает в оборону, но и готова менять границы в Европе.

Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны России" в числе гланых угроз для Североатлантического альянса. Об этом в четверг, 25 мая, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Брюсселе на саммите НАТО, передает BBC News.

В связи с этим президент США вновь призвал страны-члены блока платить «справедливый взнос», имея в виду два процента от ВВП на оборону.

«Мы должны быть жесткими, сильными и бдительными», — приводит изданние его слова.

Во время выступления американский лидер отметил, что «Соединенные Штаты ужшкммт никогда не прекратят борьбу с терроризмом», назвав теракт в Манчестере, совершенный 22 мая, «дикой и варварской атакой».

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания 28 председателей стран-участников альянса заявил, что четыре боеспособные военные группы не были бы развернуты в восточно-европейских странах, если бы Россия не аннексировала Крым.

По его словам, НАТО - это оборонительный союз, который не стремится к конфронтации с Россией.

"Мы признает, что Россия - самый крупный наш сосед. При это НАТО должно обеспечивать надежную оборону. Делая это, мы предотвращаем конфликт и войну. Россия не только вкладывает в оборону, но также готова менять границы в Европе в рамках агрессии в отношении Украины. Никто не думал развертывать четыре боеспособные группы, если бы Россия не аннексировала Крым", - заявил генсек НАТО.

По его словам, вести диалог с Россией порой сложно, так как РФ стала "более напористой, она готова использовать военную силу для запугивания соседей".

"Мы наблюдали это в Грузии и Украине. Мы наблюдаем наращивание военной мощи России", - отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, со стороны России наблюдается довольно "жесткая риторика". "Но мы реагируем сбалансированно. Мы не хотим конфронтации в стиле холодной войны", - подчеркнул он.

При этом генсек НАТО отметил, что недопонимания быть не должно, поэтому альянс "развертывает группы в Восточной Европе".

"Мы принимаем во внимание потенциал РФ и учитываем его в своем планировании Что касается Украины, то было четко заявлено, что мы будет оказывать ей практическую и политическую поддержку", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также заявил, что Североатлантический альянс присоединится к коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов», — сказал Столтенберг.

Он также заявил, что альянс расширит поддержку коалиции по борьбе с боевиками ИГ, однако НАТО не будет участвовать в боевых действиях коалиции по борьбе с ИГ.

Кроме того, 28 стран — членов альянса приняли решение создать антитеррористический центр по обмену информацией в Брюсселе.