 
TOP 10

1 Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

2 Восстановлен единственный прижизненный портрет Ивана Грозного (ФОТО)

3 Главред "Эха Москвы" Венедиктов рассказал об угрозах Немцову перед его убийством

4 Трамп бесцеремонно оттолкнул премьера Черногории ради места в первом ряду (ВИДЕО)

5 Издевательская компенсация пострадавшей от теракта в метро Петербурга возмутила соцсети (ФОТО)

6 "Девочка из собачьей будки": курсантку МВД отчислили из вуза за ее прошлое (ФОТО)

7 Ученые отменили конец света из-за таинственной планеты Нибиру

8 "Вам-то это зачем?": СМИ узнали об эмоциональном диалоге Миронова и Путина по "Гоголь-центру" (ВИДЕО)

9 В Сети появилось ВИДЕО первого полета вертолета Ка-62

10 Канадский охотник чудом пережил встречу с медведем, засняв нападение на ВИДЕО

Новости наших партнеров

Ученые отменили конец света из-за таинственной планеты Нибиру

Опубликовано 25.05.17 23:37 Ученые отменили конец света из-за таинственной планеты Нибиру

В 2016 году ряд "независимых экспертов" утверждали, что уже в 2017-м наша планета столкнется с Нибиру и будет уничтожена.

Ученые из России опровергли существование таинственной планеты Нибиру, которая якобы угрожает Земле. Об этом сообщает сайт Ura.Ru.

По мнению исследователей, подобный объект обязательно бы попал в поле зрения телескопов. Никаких доказательств его существования нет, и, возможно, это просто чья-то выдумка.

Ранее в 2016 году ряд "независимых экспертов" утверждали, что уже в 2017-м наша планета столкнется с Нибиру, в три раза превышающей размеры Юпитера, и будет ужшкммт уничтожена. Якобы подобное происходит раз в миллионы лет. Столкновением с Нибиру с Землей они объясняли вымирание древних животных и ледниковый период.

При этом "эксперты" ссылались на NASA, однако в космическом агентстве оставили эти догадки без комментариев.

На самом деле, до сих пор не было никаких доказательств существования этой самой загадочной планеты. Согласно шумеро-аккадской мифологии, Нибиру странствует по космосу, но раз в 3600 лет возвращается к Солнцу. Согласно другим гипотезам, она входит в состав Солнечной системы, но по каким-то причинам ее орбита сильно удалена.
Другие материалы по этой теме

Ученые нашли четыре претендента на роль "Планеты-убийцы" Нибиру (ВИДЕО)

Уфологи: Нибиру спровоцирует глобальную катастрофу на Земле через 278 дней (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга