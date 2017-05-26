Ученые отменили конец света из-за таинственной планеты Нибиру
Опубликовано 25.05.17 23:37
В 2016 году ряд "независимых экспертов" утверждали, что уже в 2017-м наша планета столкнется с Нибиру и будет уничтожена.
Ученые из России опровергли существование таинственной планеты Нибиру, которая якобы угрожает Земле. Об этом сообщает сайт Ura.Ru.
По мнению исследователей, подобный объект обязательно бы попал в поле зрения телескопов. Никаких доказательств его существования нет, и, возможно, это просто чья-то выдумка.
Ранее в 2016 году ряд "независимых экспертов" утверждали, что уже в 2017-м наша планета столкнется с Нибиру, в три раза превышающей размеры Юпитера, и будет ужшкммт уничтожена. Якобы подобное происходит раз в миллионы лет. Столкновением с Нибиру с Землей они объясняли вымирание древних животных и ледниковый период.
При этом "эксперты" ссылались на NASA, однако в космическом агентстве оставили эти догадки без комментариев.
На самом деле, до сих пор не было никаких доказательств существования этой самой загадочной планеты. Согласно шумеро-аккадской мифологии, Нибиру странствует по космосу, но раз в 3600 лет возвращается к Солнцу. Согласно другим гипотезам, она входит в состав Солнечной системы, но по каким-то причинам ее орбита сильно удалена.