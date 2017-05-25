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Восстановлен единственный прижизненный портрет Ивана Грозного

Опубликовано 25.05.17 22:57 Восстановлен единственный прижизненный портрет Ивана Грозного

Единственный подлинный прижизненный портрет царя Ивана IV был выполнен в технике гравюры на меди и оттиснут на верхней крышке "Апостола".

В Институте космических исследований РАН восстановили единственный портрет царя Ивана IV Грозного, который был сделан при его жизни.

Как сообщает ТАСС, научные сотрудники совместно со специалистами Исторического музея зафиксировали изображение с помощью мультиспектральной съёмки. Чтобы визуализировать портрет, были использованы специальные методы съемки в различных диапазонах спектра и оригинальные алгоритмы обработки изображений.

Ученые предполагают, что единственный подлинный прижизненный портрет царя Ивана IV был ужшкммт выполнен в технике гравюры на меди и оттиснут на верхней крышке "Апостола". Он был выполнен на специальном подносном экземпляре - знаке благодарности одного из первых русских книгопечатников Ивана Федорова царю за поддержку печатного дела. 

Ранее вытисненный на переплёте «Апостола» (первой датированной напечатанной книги в России) портрет царя считался угасшим. С течением времени изображение разгладилось и стало невидимым человеческому глазу.
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