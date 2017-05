Сегодня в центре Афин (Греция) было совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Лукаса Пападимоса. В автомобиле политика сработало взрывное устройствоспрятанное в конверте. В результате пострадал как он, так и его водитель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентсво Reuters.

Ex PM / ex central banker of #Greece/ ex VP of #ECB Papademos with abdomen injuries after opening bomb letter inside his car @ALPHA_TV pic.twitter.com/pW2vSvsbRa