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10 Опубликовано ВИДЕО эффектной атаки российских Ми-35 по террористам ИГИЛ в Сирии

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Опубликовано ВИДЕО эффектной атаки российских Ми-35 по террористам ИГИЛ в Сирии

Опубликовано 25.05.17 17:34 Опубликовано ВИДЕО эффектной атаки российских Ми-35 по террористам ИГИЛ в Сирии

Правительственные войска в районе Талила продвигаются к восточным границам Сирии.

В Сети появились съемки эффектной атаки вертолетов Ми-35 российских ВКС, которые с воздуха поддерживают наступление подразделений сирийской армии.

Как сообщается в пояснении к видео, выложенному на YouTube, правительственные войска в продвигаются к восточным границам Сирийской арабской республики.

Съемки ведутся с близкого расстояния в пустынной местности с позиций сирийской армии. На видео попали бронетехника и переоборудованные под военные нужды гражданские пикапы, а также сирийские ужшкммт бойцы, которые ожидают результатов воздушной атаки.

По данным "Российской газеты", запись была сделана в районе Талила, во время наступательной операции войск Башара Асада. В кадр попали несколько российских вертолетов Ми-35: они осуществляли предварительные обстрелы позиций боевиков. Современные летающие машины выпустили несколько ракетных залпов в сторону блиндажей ИГИЛ (организация запрещена в России). Через несколько мгновений над ними поднялся черный дым, а значит, ракеты достигли своей цели.
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