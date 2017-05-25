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СМИ: Тереза Мэй отругает Трампа за утечки в прессу о расследовании теракта в Манчестере

Опубликовано 25.05.17 17:27 СМИ: Тереза Мэй отругает Трампа за утечки в прессу о расследовании теракта в Манчестере

На саммите НАТО Мэй обсудит с Трампом утечки информации о теракте в Манчестере, узнали СМИ.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить с президентом США Дональдом Трампом утечки информации о взрыве в Манчестере.

По данным газеты Guardian, которые приводит "КП", американские СМИ вызвали в Лондоне раздражение, публикуя подробности о расследовании теракта и личности его исполнителя сразу после происшествия. Глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что ведомство сделает все, чтобы предотвратить подобные утечки.

В этой связи силовые ведомства королевства могут ограничить обмен данными с США. Как сообщил изданию Financial Times источник ужшкммт в спецслужбах, такая вероятность действительно существует, так как такие действия американской стороны ставят под угрозу жизни британцев.

Однако канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не подтверждает информацию британских СМИ о том, что глава правительства Соединенного Королевства на встрече с президентом США Дональдом Трампом в четверг поднимет вопрос утечки секретных данных по теракту в Манчестере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе британского премьера.

Отвечая на вопрос, собирается ли Мэй поднять этот вопрос в ходе встречи с Трампом и выразить свою обеспокоенность, пресс-секретарь британского премьера ответил: "Нет, мы не подтверждаем эту информацию. Мы не предоставляем заранее подобного рода детали. По завершении встречи мы представим все подробности".

Ранее недовольство действиями американских СМИ выразили британские полицейские. Как заявил Совет шефов полиции Соединённого Королевства, публикация сведений о теракте негативно сказывается на расследовании преступления и подрывает доверие к правоохранителям.
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