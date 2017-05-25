Шесть украинцев погибли в жутком ДТП под Новгородом (ФОТО, ВИДЕО)

МИД Украины подтвердил, что в ДТП под Новгородом погибли украинцы.

Шесть человек погибли при лобовом столкновении минивэна и грузовика под населенным пунктом Первомайское на новгородском участке трассы Москва-Санкт-Петербург (М10), сообщили "Интерфаксу" в Новгородском управлении ГИБДД.

Предварительно, водитель минивэна Renault по не установленной пока причине выехал на встречку и врезался в грузовик Renault. В результате аварии в минивэне погибли на месте шофер и пять пассажиров. В грузовике никто не пострадал.

На месте ЧП работают опергруппы МВД и МЧС. Личности участников аварии ужшкммт устанавливаются.

Как сообщили очевидцы, побывавшие на месте аварии, у пятерых погибших полиция обнаружила украинские документы, на легковом Renault установлены украинские номера.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило РИА Новости информацию, что в ДТП под Великим Новгородом погибли украинцы, консул выезжает в Новгородскую область.

Украинский консул в Санкт-Петербурге Виктор Лавриненко заявил, что, по предварительным данным, в ДТП в Новгородской области погибли шестеро граждан Украины.

"Эта информация пока, к сожалению, подтверждается, выясняются обстоятельства, ситуация. Наша бригада очень активно занимается этим вопросом. По тем данным, которые у нас есть, она (информация о шести погибших гражданах Украины – ред.) подтверждается. Окончательно мы сможем убедиться, когда приедем на место", — цитирует слова консула украинское агентство УНИАН.