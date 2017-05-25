В Бразилии устроили кровавые протесты, горят Минфин и Минсельхоз: полсотни пострадавших (ВИДЕО)

Президент Бразилии Темер задействует армию для обеспечения порядка на фоне протестов и политического кризиса.

Власти Бразилии ввели в столицу армейские подразделения. Поводом стали массовые беспорядки и столкновения, которыми закончилась демонстрация против президента республики Мишела Тэмера, передает "ТВ Центр".

В митинге с требованием отставки лидера приняло участие до 150 тысяч человек. Когда демонстранты приблизились к правительственному кварталу, их встретил кордон полиции. Манифестанты прорвали оцепление. Стражи порядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ответ полетели камни и бутылки. Митингующие начали строить ужшкммт баррикады и поджигать их. Огонь перекинулся на здания ряда министерств.

Несколько правительственных учреждений протестующие разгромили. В столкновениях пострадало 49 человек. Семь активистов задержаны. Оппозиция заговорила об инициировании импичмента президенту.

На фоне масштабных беспорядков и усугубляющегося политического кризиса глава государства распорядился задействовать армию для патрулирования квартала, где расположены здания федеральных органов власти.

"Манифестации, произошедшие сегодня в Бразилиа, как продемонстрировали СМИ, привели к актам насилия и вандализма, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье работающих здесь служащих. В связи с этими обстоятельствами президент республики решил задействовать, согласно статье 142 Федеральной конституции, личный состав вооруженных сил с целью гарантировать физическую целостность людей, обеспечить их эвакуацию и защитить государственное имущество. Когда необходимость (в применении армии - прим.) исчезнет, соответствующий указ будет отозван. Президент республики подчеркивает, что без колебаний воспользуется данными ему полномочиями всякий раз, как это будет необходимо", - отмечено в сообщении пресс-службы Темера, которое приводит ТАСС.

Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания. Однако манифестанты прорвали оцепление. После этого военная полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь принялись сооружать баррикады и поджигать их, а в стражей порядка полетели камни и бутылки.

Огонь перекинулся на здания федеральных ведомств. В результате поджога пострадали министерство сельского хозяйства, министерство планирования и министерство культуры. Во всех трех случаях огонь был потушен.

Еще несколько ведомств были разграблены. Протестующие вынесли компьютеры из здания минсельхоза, разбили стекла в минфине, минтуризме и минтранспорте, а также разбросали по площади документы, украденные из минкультуры. Из-за беспорядков бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств.