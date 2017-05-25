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Топ-менеджера НПО «Космос» нашли мертвым в Москве

Опубликовано 25.05.17 15:14 Топ-менеджера НПО «Космос» нашли мертвым в Москве

Бывший директор компании, нажившейся на 11 миллиардов на строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля, погиб у себя дома.

Один из бывших руководителей Научно-производственного объединения (НПО) «Космос» Борис Кульчицкий был найден мертвым в Москве. Источник в окружении генерального директора «Промстройреконструкция» («дочка» НПО «Космос») Бориса Кульчицкого подтвердил РБК факт смерти бизнесмена, а также наличие повреждений на его теле.

«Мы его похоронили во вторник на Алтуфьевском кладбище. Насколько я знаю, у него был инсульт, он упал, ударился. Про криминальную версию случившегося мне ничего не известно, ее никто не ужшкммт обсуждал. Вряд ли это так», — отметил он.

Дежурный пресс-службы московского главка МВД России сообщил, что труп мужчины был обнаружен в одном из домов на севере столицы еще 21 мая 2017 года.

«В 10 утра на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома 12А в Шенкурском проезде. Мужчина 1955 года рождения. Проверку проводит Следственный комитет», — сказал собеседник агентства.

Сейчас Следственный комитет РФ рассматривает две версии: убийство и несчастный случай.

Кульчицкий возглавлял фирму «Промстройреконструкция», а ранее — НПО «Космос», которое было признано банкротом в 2014 году. Его руководитель Андрей Черняков находится в бегах за хищение 11 миллиардов рублей при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля и нескольких станций метро, сообщает телеканал «360».
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