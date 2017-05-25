ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте в Москве

В жилище террористов находилась лаборатория по производству взрывчатки.

В Москве были задержаны четыре члена террористической группы, готовившие теракты на транспорте в российской столице. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФСБ, в жилище боевиков, среди которых находились граждане России и стран Центральной Азии, находилась целая лаборатория по производству взрывчатки. Также силовики обнаружили готовую бомбу и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Отмечается, что исламисты занимались подготовкой терактов с использованием ужшкммт самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры в Москве. Руководство группой, входящей в "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещено в РФ), осуществлялось с территории Сирии. При этом после совершения теракта экстремисты собирались уехать в эту арабскую республику для участия в боевых действиях в составе ИГИЛ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

Ранее "Интерфакс" писал о задержании четырех приезжих из Центральной Азии, снимавших квартиру в жилом доме на Новопеределкинской улице. По информации осведомленного источника, иностранные граждане, предположительно, являются вербовщиками террористов, а их жилище было оборудовано под молельное заведение и пользовалось популярностью у местных мусульман.