 
TOP 10

1 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

2 "Вам-то это зачем?": СМИ узнали об эмоциональном диалоге Миронова и Путина по "Гоголь-центру" (ВИДЕО)

3 ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте в Москве

4 Издевательская компенсация пострадавшей от теракта в метро Петербурга возмутила соцсети (ФОТО)

5 СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

6 "Девочка из собачьей будки": курсантку МВД отчислили из вуза за ее прошлое (ФОТО)

7 Суд отказался признать пасхальное ФОТО кулича и яиц оскорбляющим чувства верующих

8 "Это говорят звенящие кастрюли": Андрей Данилко прокомментировал введение Украиной виз с РФ

9 "Семейка Адамс на приеме": встреча семьи Трампа с Папой Римским породила мемы в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

10 Англичанка заявила, что сняла на ВИДЕО дух своего сына из прошлой жизни

Новости наших партнеров

ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте в Москве

Опубликовано 25.05.17 14:58 ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте в Москве

В жилище террористов находилась лаборатория по производству взрывчатки.

В Москве были задержаны четыре члена террористической группы, готовившие теракты на транспорте в российской столице. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на  источник в ФСБ, в жилище боевиков, среди которых находились граждане России и стран Центральной Азии, находилась целая  лаборатория по производству взрывчатки. Также силовики обнаружили готовую бомбу и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Отмечается, что исламисты занимались подготовкой терактов с использованием ужшкммт самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры в Москве. Руководство группой, входящей в "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещено в РФ), осуществлялось с территории Сирии. При этом после совершения теракта экстремисты собирались уехать в эту арабскую республику для участия в боевых действиях в составе ИГИЛ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

Ранее "Интерфакс" писал о задержании четырех приезжих из Центральной Азии, снимавших квартиру в жилом доме на Новопеределкинской улице. По информации осведомленного источника, иностранные граждане, предположительно, являются вербовщиками террористов, а их жилище было оборудовано под молельное заведение и пользовалось популярностью у местных мусульман.
Другие материалы по этой теме

Названо имя смертника, устроившего взрыв на стадионе в Манчестере

СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГИЛ взорвать российский самолет

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга