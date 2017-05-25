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Сайт Sports.ru уличил "Матч ТВ" в заимствовании текстов (ВИДЕО)

Опубликовано 25.05.17 14:20 Сайт Sports.ru уличил "Матч ТВ" в заимствовании текстов (ВИДЕО)

Об этом написал в своем блоге генеральный директор портала Дмитрий Навоша.

По словам генерального директора Sports.ru Дмитрий Навоша, спортивный телеканал "Матч ТВ" заимствует для озвучки своих передач тексты возглавляемого им спортивного сайта.

"Происходит такое регулярно, у нас уже немало аналогичных примеров. Мы хорошо знаем, что штудирование сайта Sports.ru – важный элемент подготовки почти каждого комментатора к трансляции (не сайт “Матча” же штудировать), и, в общем, гордимся этим", – отметил Навоша, добавив, что юрист Sports.ru еще неделю назад, после получения иска от "Матч ТВ", подготовил ужшкммт встречный иск по нескольким фактам различных нарушений, но, по словам Навоши, он попросил пока иск к "Матчу" не подавать.

"Есть все-таки робкая надежда, что там кое-кто погорячился (в своих требованиях к юристам “добиться блокировки Sports.ru”), еще успеет отозвать этот позорный иск, и вообще – сосредоточиться на созидательной деятельности. Посмотрим", – сказал он.

Телеканал "Матч ТВ" подал иск к Sports.ru 18 мая, сочтя незаконной трансляцию на сайте фрагментов двух матчей РФПЛ. В минувшем апреле "Матч ТВ" потребовал заблокировать Sports.ru за "пиратский контент", но Роскомнадзор ответил отказом.
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