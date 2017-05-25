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Суд отказался признать пасхальное ФОТО кулича и яиц оскорбляющим чувства верующих

Опубликовано 25.05.17 14:14 Суд отказался признать пасхальное ФОТО кулича и яиц оскорбляющим чувства верующих

Суд прекратил дело об осквернении предметов религиозного почитания в отношении пользовательницы «ВКонтакте», которая выложила фотографию кулича и яиц.

Суд в Красноярске прекратил административное дело в отношении пользователя социальной сети "ВКонтакте" Ирины Кудиновой, разместившей на своей странице изображение пасхального кулича и пасхальных яиц, и якобы оскорбившей тем самым чувства верующих, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Владимира Васина. 

Изображение было размещено на странице «ВКонтакте» кандидатом культурологии Ириной Кудимовой и в апреле «выявлено прокуратурой», которая и увидела в картине «фаллический символ».

В отношении автора поста в соцсети возбудили ужшкммт дело по статье "Умышленное осквернение предметов религиозного почитания" (часть 2 статья 5.26 КоАП РФ)"

Потерпевшими посчитали себя иерей храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех и прихожане. Священник в суде заявил, что изображение гигантского кулича с двумя прислоненными к нему яйцами напоминает ему «мужской член», а «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное», уточняет "МК".

Привлеченные защитой в качестве свидетелей другие верующие сообщили, однако, что не усматривают подобных ассоциаций.

Кудинова в свою очередь пояснила, что публиковала статью о коррупции и не намеревалась оскорблять чувства верующих.
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